PARI заплатил 17,3 млн рублей за участие экс-порномодели Luxury Girl в продвижении букмекера (Sportclan)

Участие экс-порномодели Luxury Girl в продвижении бренда PARI стоило букмекеру более 17 млн рублей.

Из материалов дела в Арбитражном суде Москвы стало известно, что в августе 2023 года PARI заключил договор с компанией OOO «Энгри Электрик Шип», согласно кoтopoмy фирма обязалась обеспечить участие Полины Марченко, боле известной под псевдонимом Luxury Girl, в маркетинговых мероприятиях, направленных на продвижение бренда букмекера.

За выполнение указанных услуг PARI заплатил 17,3 млн рублей, что подтверждается представленными в суд платежными поручениями.

«Впоследствии стало понятно, чтo OOO «Энгри Электрик Шип» не может в полной мере выполнить все условия, которые были прописаны в договоре (подробности не указаны в материалах дела), после чего было принято решение расторгнуть ранее заключенное соглашение.

Букмекер потребовал oт OOO «Энгри Электрик Шип» вернуть часть из уже уплаченных денег, а именно 5,1 млн рублей. Произвести возврат в оговоренные сроки компания не смогла, после чегo PARI насчитала неустойку за просрочку оплаты основного долга – чуть более 780 тысяч рублей.

В результате букмекер обратился в суд, который вынес вердикт в его пользу», – сообщил Sportclan.

Luxury Girl на текущий момент является амбассадором БК PARI.