Чимаев – явный фаворит в бою против Уиттакера на UFC 308
Хамзат Чимаев и Роберт Уиттакер сойдутся в соглавном бою в Абу-Даби на турнире UFC 308.
Чимаев – явный фаворит поединка за 1.40. Победа Уиттакера оценена в 3.10. Букмекеры считают, что бой завершится досрочно и дают на этот исход 1.25.
Турнир пройдет 26 октября и начнется в 17:00 по мск. Бои основного карда стартуют в 21:00 мск.
Чимаев ярко вернется, а Топурия защитит титул – главные ожидания от UFC 308
Опубликовала: Венера Кравченко
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