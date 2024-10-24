Чимаев ярко вернется, а Топурия защитит титул – главные ожидания от UFC 308

В цифрах.

26 октября в Абу-Даби пройдет турнир UFC 308. В основном карде состоятся несколько любопытных поединков, в том числе с участием российских бойцов.

А главное событие вечера – Илия Топурия проведет первую защиту титула против Макса Холлоуэя.

Основной кард выглядит так:

● Илия Топурия – Макс Холлоуэй;

● Роберт Уиттакер – Хамзат Чимаев;

● Лерон Мерфи – Дэн Иге;

● Магомед Анкалаев – Александр Ракич;

● Шарабутдин Магомедов – Армен Петросян.

Топурия заявил, что Холлоуэй для него – легкий соперник. Чимаев уверен, что у Уиттакера нет шансов. А как считают букмекеры?

Рассмотрим коэффициенты на главные бои UFC 308.

Топурия – Холлоуэй: кэф на Илию ползет вниз, но бойцы ставят на Макса

Топурия – крепкий букмекерский фаворит. На его победу дают 1.42 (около 71% вероятности), в то время как на Холлоуэя можно поставить за 3.00. При этом когда линия только открылась, Илия оценивался дороже – 1.66 против 2.30 у Макса.

На победу Топурии сабмишеном предлагается 6.00, а выигрыш нокаутом гораздо вероятнее – 2.80. Сам Илия уверен во втором исходе: «У меня нет сомнений в быстрой победе над Максом Холлоуэем. Если он останется в середине октагона, то бой закончится в первые 10 секунд».

Несмотря на мнение букмекеров, минимум трое бойцов верят в Холлоуэя. Например, Александр Волкановски, который трижды побеждал американца: «Я знаю, как тяжело биться с Максом, надо быть готовым к пятираундовой войне, потому что он постоянно идет вперед и не останавливается, даже если пропускает сильный удар».

Ставит на букмекерского андердога и Дастин Порье: «Топурия, конечно, может победить, но на стороне Холлоуэя опыт и чемпионские бои».

Яир Родригес тоже поддержал Холлоуэя: «Я думаю, что у Макса будет больше шансов за счет большого арсенала ударной техники и высокого бойцовского IQ».

Чимаев ярко вернется, а Анкалаев получит титульник

Чимаев и Уиттакер должны были встретиться еще в июне. Однако тогда Хамзат снялся из-за проблем со здоровьем. Поединок наконец все же состоится, и здесь фаворит выражен ярче, чем в бою между Топурией и Холлоуэем – на Чимаева дают 1.38, а успех Уиттакера оценивают в 3.20.

Хамзат не дрался год и боролся со слабым иммунитетом, а Роберт выйдет в октагон после уверенной победы над Икрамом Алискеровым. При этом букмекеры склоняются к тому, что Чимаев завершит бой досрочно – тотал больше 2,5 раундов оценивается в 1.92, на меньше 2,5 предлагают 1.85.

Поединок Анкалаева и Ракича находится в топ-3 самых неравных боев вечера – 1.15 у россиянина против 5.90 у Ракича. Магомед подходит к встрече на беспроигрышной серии из 11 боев кряду, поражений нет с 2018-го. Главная мотивация предстоящего поединка – в случае победы Анкалаев получит титульник.

Еще один привлекательный бой в основном карде – Шара Буллет против Армена Петросяна. Здесь также по котировкам явный перевес в сторону одного бойца. Букмекеры верят, что Магомедов продлит победную серию. Кэф на Шарабутдина – 1.40, а на Петросяна – 3.10.

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Предварительный кард UFC 308 начнется 26 октября в 17:00, а бои основного карда – в 21:00 мск.

Ставочная вики Спортса

Фото: East News /Giuseppe CACACE / AFP; Louis Grasse/Keystone Press Agency, Oscar J. Barroso/Keystone Press Agency/Global Look Press