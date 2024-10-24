3 мин.

Чимаев ярко вернется, а Топурия защитит титул – главные ожидания от UFC 308

7

В цифрах.

26 октября в Абу-Даби пройдет турнир UFC 308. В основном карде состоятся несколько любопытных поединков, в том числе с участием российских бойцов.

А главное событие вечера – Илия Топурия проведет первую защиту титула против Макса Холлоуэя.

Основной кард выглядит так:

● Илия Топурия – Макс Холлоуэй;

● Роберт Уиттакер – Хамзат Чимаев;

● Лерон Мерфи – Дэн Иге;

● Магомед Анкалаев – Александр Ракич;

● Шарабутдин Магомедов – Армен Петросян.

Топурия заявил, что Холлоуэй для него – легкий соперник. Чимаев уверен, что у Уиттакера нет шансов. А как считают букмекеры?

Рассмотрим коэффициенты на главные бои UFC 308.

Топурия – Холлоуэй: кэф на Илию ползет вниз, но бойцы ставят на Макса

Топурия – крепкий букмекерский фаворит. На его победу дают 1.42 (около 71% вероятности), в то время как на Холлоуэя можно поставить за 3.00. При этом когда линия только открылась, Илия оценивался дороже – 1.66 против 2.30 у Макса.

На победу Топурии сабмишеном предлагается 6.00, а выигрыш нокаутом гораздо вероятнее – 2.80. Сам Илия уверен во втором исходе: «У меня нет сомнений в быстрой победе над Максом Холлоуэем. Если он останется в середине октагона, то бой закончится в первые 10 секунд».

Несмотря на мнение букмекеров, минимум трое бойцов верят в Холлоуэя. Например, Александр Волкановски, который трижды побеждал американца: «Я знаю, как тяжело биться с Максом, надо быть готовым к пятираундовой войне, потому что он постоянно идет вперед и не останавливается, даже если пропускает сильный удар».

Ставит на букмекерского андердога и Дастин Порье: «Топурия, конечно, может победить, но на стороне Холлоуэя опыт и чемпионские бои».

Яир Родригес тоже поддержал Холлоуэя: «Я думаю, что у Макса будет больше шансов за счет большого арсенала ударной техники и высокого бойцовского IQ».

Чимаев ярко вернется, а Анкалаев получит титульник

Чимаев и Уиттакер должны были встретиться еще в июне. Однако тогда Хамзат снялся из-за проблем со здоровьем. Поединок наконец все же состоится, и здесь фаворит выражен ярче, чем в бою между Топурией и Холлоуэем – на Чимаева дают 1.38, а успех Уиттакера оценивают в 3.20.

Хамзат не дрался год и боролся со слабым иммунитетом, а Роберт выйдет в октагон после уверенной победы над Икрамом Алискеровым. При этом букмекеры склоняются к тому, что Чимаев завершит бой досрочно – тотал больше 2,5 раундов оценивается в 1.92, на меньше 2,5 предлагают 1.85.

Поединок Анкалаева и Ракича находится в топ-3 самых неравных боев вечера – 1.15 у россиянина против 5.90 у Ракича. Магомед подходит к встрече на беспроигрышной серии из 11 боев кряду, поражений нет с 2018-го. Главная мотивация предстоящего поединка – в случае победы Анкалаев получит титульник.

Еще один привлекательный бой в основном карде – Шара Буллет против Армена Петросяна. Здесь также по котировкам явный перевес в сторону одного бойца. Букмекеры верят, что Магомедов продлит победную серию. Кэф на Шарабутдина – 1.40, а на Петросяна – 3.10.

***

Предварительный кард UFC 308 начнется 26 октября в 17:00, а бои основного карда – в 21:00 мск.

Ставочная вики Спортса

Фото: East News/Giuseppe CACACE / AFP; Louis Grasse/Keystone Press Agency, Oscar J. Barroso/Keystone Press Agency/Global Look Press

logoДастин Порье
Ставки на спорт
logoХамзат Чимаев
logoАлександр Ракич
logoМагомед Анкалаев
logoШарабутдин Магомедов
logoАлександр Волкановски
Ставки на UFC
Армен Петросян
logoДэн Иге
logoМакс Холлоуэй
logoИкрам Алискеров
logoРоберт Уиттакер
logoИлия Топурия
logoЯир Родригес
logoUFC 308