«Интер Майами» Месси – явный фаворит 1/8 финала плей-офф МЛС против «Атланты» Миранчука. 1.41 – гол россиянина или аргентинца
«Интер Майами» сыграет с «Атлантой Юнайтед» в первом матче 1/8 финала плей-офф МЛС.
Букмекеры уверены в проходе Лионеля Месси – на это дают коэффициент 1.25. Поставить на проход «Атланты» Алексея Миранчука можно за 4.00.
БЕТСИТИ дает коэффициент 1.41, что россиянин и аргентинец забью хотя бы один мяч на двоих в сегодняшней встрече. 7.00 – забьют оба.
Матч состоится 26 октября и начнется в 03:00 мск.
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
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