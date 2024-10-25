  • Спортс
  • Ставки
  • Новости
  • «Интер Майами» Месси – явный фаворит 1/8 финала плей-офф МЛС против «Атланты» Миранчука. 1.41 – гол россиянина или аргентинца
0

«Интер Майами» Месси – явный фаворит 1/8 финала плей-офф МЛС против «Атланты» Миранчука. 1.41 – гол россиянина или аргентинца

«Интер Майами» сыграет с «Атлантой Юнайтед» в первом матче 1/8 финала плей-офф МЛС.

Букмекеры уверены в проходе Лионеля Месси – на это дают коэффициент 1.25. Поставить на проход «Атланты» Алексея Миранчука можно за 4.00.

БЕТСИТИ дает коэффициент 1.41, что россиянин и аргентинец забью хотя бы один мяч на двоих в сегодняшней встрече. 7.00 – забьют оба.

Матч состоится 26 октября и начнется в 03:00 мск.

Ставочная вики Спортса

У «МЮ» 4-я ничья на выезде подряд, а «Твенте» впервые проиграл дома итальянцам – главные цифры ЛЕ и ЛК

Опубликовал: Кирилл Михайлов
logoМЛС
logoЛионель Месси
Ставки на спорт
logoАлексей Миранчук
logoИнтер Майами
logoАтланта Юнайтед
Ставки на футбол
Ставки на сегодня
Рекомендуем
Ставки в Telegram
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Шакил О’Нил стал амбассадором DraftKings. С букмекером уже сотрудничает Леброн
сегодня, 11:53
Циципас полгода не побеждает в статусе андердога. 1.85 – продление тренда
сегодня, 10:35
В 5 последних матчах «Торино» забили 23 гола, в играх «Комо» – 20 мячей. Команды встретятся сегодня
сегодня, 09:55
9 лет подряд клуб с россиянином в составе выигрывает Кубок Стэнли. 1.15 – продление тренда
сегодня, 08:44
Онлайн-букмекеры стали третьими по количеству DDoS-атак в России за 3-й квартал
сегодня, 07:50
В Бразилии футбольным клубам запретили сотрудничать с нелегальными букмекерами
120 октября, 16:52
Британцам начали отказывать в ипотеке из-за их ставок на спорт
вчера, 13:44
«Фенербахче» не проиграет «МЮ», считают букмекеры. У «Юнайтед» 1 победа в 6 матчах
3вчера, 12:52
«Виктория» не проигрывает в еврокубках 22 матча подряд. 1.89 – продление серии с ПАОКом
вчера, 11:44
«У нас не будет спонсора-букмекера. Это не то, чего бы хотел Эд Ширан». Председатель правления «Ипсвича» – о новом партнере клуба
вчера, 10:57
Ко всем новостям
Последние новости
Константин Гусев о новой программе лояльности OLIMPBET: “Мы отменили ограничения на размер кешбэка”
сегодня, 11:02Реклама
BetBoom разыгрывает 2 000 000 фрибетов по акции «Гейм! Сет! Гонка»
сегодня, 09:22Реклама
Дмитрий Хомуха прогнозирует гостевую победу «Динамо» в матче с «Крыльями Советов»
вчера, 14:57Реклама
БЕТСИТИ дарит 3 000 ₽ поклонникам смешанных единоборств
вчера, 14:27Реклама
BetBoom проводит розыгрыш призов среди новых гостей клубов в честь турнира BetBoom Dacha по Dota2
вчера, 11:58Реклама
Новые карточки FONBET OVERTIME
вчера, 08:38Реклама
UFC 308 вместе с BetBoom
23 октября, 17:15Реклама
«Барселона» – «Бавария»: игроки БЕТСИТИ назвали фаворита матча ЛЧ
23 октября, 08:55Реклама
Результаты второго уикенда 4 сезона Лига Ставок MEDIA BASKET: на первое место вышли HOOPS и AUF
22 октября, 20:17Реклама
«Реал» проигрывает «Боруссии» после первого тайма – 0:2. На камбэк мадридцев дают 5.30
522 октября, 19:50