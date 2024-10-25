Онлайн-букмекеры стали третьими по количеству DDoS-атак в России за 3-й квартал

Компания Qrator Labs представила статистику DDoS-атак за третий квартал 2024 года.

Лидером по числу DDoS-атак стал сегмент «Банки» — на него пришлось более 20% от всех атак за период.

Во втором квартале лидировала букмекерская сфера с долей DDoS-атак в размере 12%. В третьем квартале на сегмент «Онлайн-букмекеры» пришлось 9,09% от общего числа атак за период – третье место в списке наиболее атакуемых сфер.

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