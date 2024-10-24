Бельский сделал прогноз на матч «Панатинаикос» – «Челси» с коэффициентом 2.10

Автор канала Breakeven’s Кирилл Бельский сделал прогноз на матч общего этапа Лиги конференций «Панатинаикос» – «Челси».

«Челси» едет в Грецию в гости к «Панатинаикосу». Лондонцы — очевидный фаворит каждого матча ЛК, этот не исключение. Поэтому спокойно берем победу «Челси» за 1.60 по линии БЕТСИТИ , а то и Ф2(-1) за 1.96 .

Греки испытывают конкретные проблемы с голами. Пеллистри, Джуричич и Тете, которых вы наверняка знаете, никак не могут выйти на голевые подвиги: у клуба в чемпионате за восемь туров всего семь голов.

Поэтому у «Челси» хорошие шансы на «сухой» матч. А у нас — рискнуть и поставить на «обе забьют — нет» за 2.10 », – считает Бельский.

Матч пройдет 24 октября и начнется в 19:45 мск.

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