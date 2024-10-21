«Лига Ставок» и Федерация бокса России обсудили развитие бокса в стране

В Уфе продолжается Международный спортивный форум «Россия – спортивная держава». 18 октября на стенде Федерации бокса России состоялось неформальное общение генерального секретаря Федерации бокса России Татьяны Кириенко и заместителя генерального директора букмекерской компании «Лига Ставок» Александра Егорова. Стороны обсудили результаты совместной деятельности.

Татьяна Кириенко и Александр Егоров подвели итоги чемпионата России по боксу среди мужчин, который завершился на прошлой неделе в Иркутске. Александр Егоров отметил, что Федерация бокса России постоянно расширяет географию проведения крупнейших турниров, не ограничиваясь не то что столичным, но даже центральными регионами страны.

По мнению представителя букмекерской компании «Лига Ставок», такой подход способствует популяризации бокса и спорта в целом по всей России. Татьяна Кириенко, в свою очередь, подчеркнула, что работа Федерации на чемпионатах России не ограничивается городом проведения турнира, а затрагивает весь регион. Так, в этом году по ходу чемпионата члены Совета чемпионов посетили с мастер-классами многие города Иркутской области.

Также было отмечено, что турнир Кубок Победы, который стал уже традиционным, проходит весьма успешно и приносит огромную пользу, давая возможность получать соревновательную практику и возможность проявить себя ближайшему резерву первой сборной страны.

Татьяна Кириенко отметила, что в этом году «Лига Ставок» впервые интегрируется в Чемпионат России среди женщин, что, несомненно, положительно скажется на развитии женского бокса. Также стороны оказались единодушны во мнении, что прием ставок на бокс, в том числе, олимпийский, позволит увеличить целевые отчисления букмекеров на российский спорт, в первую очередь, – детско-юношеский.