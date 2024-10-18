BetBoom и РФС представили бизнес-клуб «1912»

Букмекерская компания BetBoom и Российский Футбольный Союз (РФС) объявили о запуске уникального проекта, направленного на укрепление связей между деловыми кругами и футбольным сообществом.

О старте было объявлено в рамках форума «Россия — спортивная держава», проходящего в Уфе с 17 по 19 октября. Бизнес-клуб «1912» создан для объединения ведущих представителей бизнеса и медиа, которые хотят внести вклад в развитие российского футбола. Основная задача проекта — поддержка инициатив через обмен опытом и создание деловых партнерств на пересечении спорта и бизнеса.

«Название клуба – 1912 – относится к периоду зарождения футбола в России как к отраслевой индустрии в жизни государства, к году образования Российского футбольного союза, а также году рождения сборной России по футболу

Запуск такого проекта означает переход к принципиально новому формату позиционирования РФС и сборной России в деловой, культурной и медиасреде.

Это серия различных мероприятий по формированию и объединению сообщества неравнодушных к спорту людей, которую мы запускаем совместно с партнерами РФС – компанией Bet Boom и «Русской медиагруппой». В их числе – деловые форумы, конференции, бизнес-завтраки, вечерние шоу-программы и так далее», – заявила Эрика Сурикова, заместитель генерального секретаря РФС по маркетингу и коммуникациям.

«Запуск бизнес-клуба «1912» — это важный шаг в создании прочного взаимодействия между сферами бизнеса, медиа и спорта. Мы видим огромный потенциал в сотрудничестве с деловым сообществом для продвижения и развития российского футбола.

Наша цель — не только поддерживать футбольные инициативы, но и вдохновлять на новые проекты, которые смогут вывести данный вид спорта в нашей стране на новый уровень. Уверен, что «1912» станет важной платформой для обмена идеями и создания долговременных партнерств», – отметил Михаил Артемьев, директор по маркетингу BetBoom в России.

Члены Бизнес-клуба «1912» получат уникальные возможности для нетворкинга, а также доступ к эксклюзивным тематическим мероприятиям, посвященным истории и инновациям в российском футболе.

Участники смогут первыми узнавать о ключевых событиях в сфере, а также вносить свои предложения по развитию индустрии. Эти инициативы станут важной частью совместной стратегии BetBoom и РФС и по популяризации футбола в России.

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