Бокс и кулачные бои промоушена Hardcore исчезнут из линии российских букмекеров
Федерация бокса России лишила Hardcore лицензии по боксу и кулачным боям.
«Причиной таких санкций стали грубые и систематические нарушения ими Правил вида спорта «бокс» и регламентов взаимодействия субъектов кулачного боя, взаимодействия субъектов профессионального боя», – сообщили в ФБР.
Российские букмекеры принимают ставки на кулачные бои и бокс под эгидой Hardcore. После лишения промоушена лицензии ставки на турниры Hardcore должны исчезнуть из линии.
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
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