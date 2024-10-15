Бокс и кулачные бои промоушена Hardcore исчезнут из линии российских букмекеров

Федерация бокса России лишила Hardcore лицензии по боксу и кулачным боям.

«Причиной таких санкций стали грубые и систематические нарушения ими Правил вида спорта «бокс» и регламентов взаимодействия субъектов кулачного боя, взаимодействия субъектов профессионального боя», – сообщили в ФБР.

Российские букмекеры принимают ставки на кулачные бои и бокс под эгидой Hardcore. После лишения промоушена лицензии ставки на турниры Hardcore должны исчезнуть из линии.

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