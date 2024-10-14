Винчич дал минимум 4 желтых карточки во всех матчах сборных в 2024-м. 1.70 – продление тренда

Германия и Нидерланды встретятся в рамках группового этапа Лиги наций.

Главный арбитр встречи Славко Винчич дал минимум 4 желтых карточки во всех матчах сборных в 2024-м – в среднем по 4,5 карточки за игру.

Букмекеры дают коэффициент 1.70 на то, что Винчич даст минимум 4 желтые карточки в игре Германия – Нидерланды.

Матч состоится 14 октября и начнется в 21:45 мск.

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