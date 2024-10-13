«Торпедо» стало новым лидером Первой лиги. Коэффициент на повышение – 2.30

В Первой лиге после четырнадцатого тура сменился лидер. «Торпедо» по дополнительным показателям обошло «Арсенал», набрав 26 очков. В последнем матче клуб разгромил «Сокол» со счетом 5:0.

Команда Олега Кононова до сезона была седьмой в линии букмекеров: поставить на победу москвичей в чемпионате предлагалось за 20.00.

Сейчас в линии Tennisibet дают 2.30 на выход черно-белых в РПЛ.

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