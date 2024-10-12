Люксембург сыграл 0:0 с Болгарией – у него пятый матч подряд без голов. Последний раз так было 14 лет назад
Болгария и Люксембург сыграли вничью 0:0 в Лиге наций, игра проходила в Пловдиве.
Гости в пятый раз подряд не сумели отличиться – до этого Люксембург проиграл четыре матча: 0:1 Беларуси, 0:2 Северной Ирландии, 0:3 Бельгии и 0:3 Франции. Последний раз команда забивала в марте 2024 года, переиграв 2:1 Казахстан в товарищеском матче.
До этого серия из пяти игр без забитых голов была у Люксембурга весной 2010 года, она тоже включала в себя матчи против Беларуси и Франции.
На «обе забьют – нет» в игре Болгарии и Люксембурга давали 1.62.
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Опубликовал: Михаил Морозов
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