Сестры Андреевы впервые сыграют друг против друга в рамках WTA. Мирра – явный фаворит у букмекеров
Мирра и Эрика Андреевы встретятся на турнире в Ухане.
Сестры Андреевы впервые сыграют друг против друга на уровне WTA.
Букмекеры дают коэффициент 1.16 на победу Мирры Андреевой. На успех Эрики Андреевой можно поставить за 5.25.
Матч состоится 9 октября и начнется не ранее 15:30 мск.
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Легалбет
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