Альберт Батыргазиев проведёт защиту пояса IBA на турнире «Лига Ставок. Ночь чемпионов IBA» в Уфе

Олимпийский чемпион, временный чемпион WBA россиянин Альберт Батыргазиев 17 октября в Уфе проведёт защиту пояса чемпиона IBA в весе до 60 кг против бывшего суперчемпиона WBA Николаса Уолтерса из Ямайки. Этот 10-раундовый поединок возглавит турнир «Лига Ставок. Ночь чемпионов IBA», который пройдёт в рамках форума «Россия – спортивная держава».

Батыргазиев завоевал титул IBA в декабре 2023 года на турнире «Ночь чемпионов IBA» в Дубае, когда единогласным решением судей одолел многократного призёра Олимпийских игр кубинца Ласаро Альвареса. Сейчас Альберт проведёт свою первую защиту. В последний раз россиянин выходил на ринг в июле в Серпухове, когда на турнире «Лига Ставок. Ночь чемпионов IBA» в девятом раунде техническим нокаутом победил ирландца Джоно Кэрролла и завоевал пояс временного чемпиона WBA во втором полулёгком весе.

В активе Уолтерса есть досрочная победа над Нонито Донэйром в 2014 году, именно в том поединке ямаец и завоевал пояс WBA Super в полулёгком весе. Своё единственное поражение Уолтерс потерпел в 2016 году в бою с Василием Ломаченко. После того противостояния следующий официальный бой Уолтерса прошёл в начале 2023 года. И с тех пор 38-летний Уолтерс одержал три победы.

В соглавном событии «Лига Ставок. Ночь чемпионов IBA» двукратный чемпион мира, финалист Олимпийских игр, чемпион Европы-2024 россиянин Муслим Гаджимагомедов проведёт первую защиту пояса WBA в бриджервейте в 12-раундовом поединке с немцем Леоном Хартом.

Также в Уфе будут разыграны два пояса WBA Asia. Обладатель пояса чемпиона Европы по версии IBA уроженец Уфы Артур Субханкулов оспорит титул во втором полулёгком весе с китайцем Лиу Венсонгом. Финалист чемпионата мира-2015, двукратный чемпион Европы, пятикратный чемпион России Василий Егоров постарается завоевать пояс в наилегчайшем весе против чемпионом Африки по версии WBO Джозефа Иммануеля из Намибии. Ну и наконец свои очередные поединки проведут боксёры из Республики Башкортостан Азалия Аминева и Данис Габдрафиков.

Турнир «Лига Ставок. Ночь чемпионов IBA» в Уфе будет организован Международной ассоциацией бокса, министерством спорта Республики Башкортостан при личной поддержке председателя правительства Республики Башкортостан Андрея Назарова, а также Iron&Gloves Promotions и Dynamo Boxing Promotions при поддержке Федерации бокса России. Генеральным партнером шоу выступит букмекерская компания «Лига Ставок». В прямом эфире вечер бокса 17 октября будет транслироваться на телеканале «Матч ТВ».