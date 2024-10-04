Ставка целевых отчислений букмекеров увеличится до 2,5% к 2030 году – прогноз ЕРАИ
Генеральный директор ЕРАИ Алексей Грачев рассказал, на сколько может увеличиться ставка целевых отчислений букмекеров на спорт.
Ранее секретарь Совета при Президенте РФ по развитию физической культуры и спорта Марат Филиппов заявил, что в Госдуме обсудят поэтапное увеличение отчислений на спорт от азартных игр.
«Конечно, ЕРАИ участвовал в подготовке проекта увеличения целевых отчислений в долгосрочной перспективе до 2030 года.
Сейчас нет какой-то конкретной утвержденной ставки, пока прорабатывали порядка 0,25 п.п. в три года. Я бы сказал, это незначительное повышение. Максимальная граница – это 0,5 п.п.
Если говорить в абсолюте, по моему мнению, возможно повышение до 2,5% к 2030 году», – заявил Грачев.
На данный момент букмекеры платят отчисления по ставке 2%.
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