В Госдуме обсудят поэтапное увеличение отчислений на спорт от азартных игр
В Госдуме рассмотрят повышение целевых отчислений букмекеров на российский спорт.
Об этом на форуме АИС-2024 заявил секретарь Совета при Президенте РФ по развитию физической культуры и спорта Марат Филиппов.
«На заседании Совета по спорту в Госдуме в том числе будет рассмотрен вопрос об увеличении целевых отчислений на спорт. Данный вопрос был детально проработан коллегами из Минфина и Минспорта с участием ЕРАИ.
На Совете по спорту будет предложено поэтапное увеличение отчислений на спорт от азартных игр», – сказал Филиппов.
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
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