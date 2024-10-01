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В Госдуме обсудят поэтапное увеличение отчислений на спорт от азартных игр

В Госдуме рассмотрят повышение целевых отчислений букмекеров на российский спорт.

Об этом на форуме АИС-2024 заявил секретарь Совета при Президенте РФ по развитию физической культуры и спорта Марат Филиппов.

«На заседании Совета по спорту в Госдуме в том числе будет рассмотрен вопрос об увеличении целевых отчислений на спорт. Данный вопрос был детально проработан коллегами из Минфина и Минспорта с участием ЕРАИ.

На Совете по спорту будет предложено поэтапное увеличение отчислений на спорт от азартных игр», – сказал Филиппов.

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Опубликовал: Кирилл Михайлов
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