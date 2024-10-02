Директор PARI Кучмин об офшорных букмекерах: «Мы вытесняем клиента в нелегальное поле, закручивая гайки легальным букмекерам»
Директор департамента юридического сопровождения БК PARI Александр Кучмин высказался о борьбе с нелегальным сектором азартных игр.
«Боремся мы давно, но результаты не те, которые хотелось бы видеть. Если это явление есть, то очевидно, что мы где-то не добегаем.
Помимо этого, сейчас есть тенденция по законопроектам, которые рассматриваются в Госдуме, в том числе повышение целевых отчислений, [обязательные] трансляции для букмекеров. Все это бьет по бюджету. Рано или поздно букмекер добавит это на депозит клиента.
Клиенту будет невыгодно, и он сам пойдет играть к нелегальному организатору азартных игр, потому что там нет идентификации, шире линия, нет налогов.
Если мы действующим регулированием закручиваем гайки [легальному] букмекеру, то таким образом вытесняем клиента в нелегальное поле. Те методы, которые мы сейчас придумаем, потом накроют нас комом.
Поэтому очень важно предиктивно бороться с нелегальными организаторами азартных игр», – цитирует Кучмина корреспондент Спортса’’.
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