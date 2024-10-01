«Брест» разгромил «Зальцбург» в Лиге чемпионов – 4:0. Букмекеры не принимали ставки на победу французов с форой (-3,5)

«Брест» на выезде разгромил «Зальцбург» во 2-м туре общего этапа Лиги чемпионов (4:0).

До матча гости котировались андердогами за 3.70. Тотал больше 3,5 голов зашел за 2.80. Ставки на победу «Бреста» с форой (-3,5) российские букмекеры не принимали.

Это дебютный сезон французского клуба в Лиге чемпионов. Ранее «Брест» ни разу не участвовал в еврокубках.

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