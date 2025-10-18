«Динамо» Махачкала не проигрывает дома 8 матчей подряд. 1.96 – продлит серию в игре с «Краснодаром»

«Краснодар» сыграет в гостях с «Динамо» Махачкала в 12-м туре Мир РПЛ.

«Краснодар» – фаворит с коэффициентом 1.90. На победу махачкалинцев букмекеры дают 4.90, на ничью – 3.40.

«Динамо» не проигрывает дома 8 матчей подряд во всех турнирах (5 ничьих и 3 победы). Если махачкалинцы продлят беспроигрышную серию, сыграет коэффициент 1.96 – во столько оценивается их непроигрыш «быкам».

Матч пройдет 18 октября. Начало – в 17:30 мск.

