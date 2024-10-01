Юрий Красовский – о первом дне форума «Азартные игры: отчисления на спорт»

«Форум «Азартные игры» — главная экспертная площадка беттинговой индустрии, объединяющая всех, кто заинтересован в развитии букмекерской отрасли. Именно здесь вырабатываются консолидированные позиции и рождаются инициативы. Это место, где формируются ключевые векторы развития беттинговой индустрии на ближайшее будущее.

Рад был стать участником пленарной сессии, где выступили министр спорта РФ Михаил Дегтярев, идеолог и регулятор букмекерской отрасли, президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлев, а также замминистра финансов Иван Чебесков. То, что они говорили, приятно удивило всю букмекерскую отрасль.

В частности, министр отметил огромный вклад букмекеров в национальный спорт, хвалил нас. Умар Кремлев заявил, что повышать целевые отчисления нужно, борясь с нелегальным бизнесом. Что обороты онлайн казино и черных букмекеров в России могут достигать такого же уровня, как и легальный бизнес. Потенциал целевых отчислений заключается именно в борьбе с нелегальными операторами – я полностью разделяю это мнение. Замминистра финансов понимает, что различные ограничения в букмекерской отрасли ведут игроков именно в теневой сегмент рынка. Уверен, что эти выводы послужат новым позитивным импульсом развития отрасли, ведь у таких людей слова не расходятся с делом. Я считаю, что форум пройдет продуктивно и эффективно как для букмекеров, так и для национального спорта и всей нашей страны», – заключил Юрий Красовский.