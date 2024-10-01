Реклама
0

Юрий Красовский – о первом дне форума «Азартные игры: отчисления на спорт»

«Форум «Азартные игры» — главная экспертная площадка беттинговой индустрии, объединяющая всех, кто заинтересован в развитии букмекерской отрасли. Именно здесь вырабатываются консолидированные позиции и рождаются инициативы. Это место, где формируются ключевые векторы развития беттинговой индустрии на ближайшее будущее.

Рад был стать участником пленарной сессии, где выступили министр спорта РФ Михаил Дегтярев, идеолог и регулятор букмекерской отрасли, президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлев, а также замминистра финансов Иван Чебесков. То, что они говорили, приятно удивило всю букмекерскую отрасль.

В частности, министр отметил огромный вклад букмекеров в национальный спорт, хвалил нас. Умар Кремлев заявил, что повышать целевые отчисления нужно, борясь с нелегальным бизнесом. Что обороты онлайн казино и черных букмекеров в России могут достигать такого же уровня, как и легальный бизнес. Потенциал целевых отчислений заключается именно в борьбе с нелегальными операторами – я полностью разделяю это мнение.  Замминистра финансов понимает, что различные ограничения в букмекерской отрасли ведут игроков именно в теневой сегмент рынка. Уверен, что эти выводы послужат новым позитивным импульсом развития отрасли, ведь у таких людей слова не расходятся с делом.  Я считаю, что форум пройдет продуктивно и эффективно как для букмекеров, так и для национального спорта и всей нашей страны», – заключил Юрий Красовский.

Ставки на спорт
logoМихаил Дегтярев
logoУмар Кремлев
Лига Ставок
Ставки на сегодня
Индустрия
Рекомендуем
Ставки в Telegram
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Лудоманию часто провоцирует низкий уровень доходов или наличие финансовых проблем (Better)
35 минут назад
ФНС заплатит 63 млн рублей за доступ к системе противодействия нелегальным игорным сайтам
сегодня, 15:08
Директор по маркетингу PARI Левинский о видах спорта с наибольшим медийным потенциалом: «К ним можно отнести падел. Он совмещает доступность и зрелищность»
сегодня, 14:50
Дмитрий Сергеев: «Риторика в отношении букмекеров год от года меняется в сторону ужесточения»
сегодня, 14:45
Президент BetBoom о лудомании из-за ставок: «Человеку нужно объяснить, что это такое же развлечение, как поход в ночной клуб или ресторан»
4сегодня, 14:23
Михаил Дегтярев: «Лудомания – зло, но теневой рынок – большее зло. Нужно выводить его из тени»
2сегодня, 13:58
Дмитрий Сергеев о проекте «СтопИгра»: «Цель – помогать людям в борьбе с лудоманией. Неважно, какой тип зависимости к этому привел»
1сегодня, 13:41
Около 6 миллионов россиян ежегодно делают ставки на спорт. Общие траты – более 1 триллиона рублей
75сегодня, 13:25
ЕРАИ запустил сервис «СтопИгра» для помощи лудоманам и их родственникам
сегодня, 13:03
Карпин стал амбассадором БК BetBoom
2сегодня, 12:39Видео
Ко всем новостям
Последние новости
BetBoom дарит всем клиентам фрибеты к UFC
сегодня, 15:38Реклама
«Байер» – «Милан»: игроки БЕТСИТИ назвали фаворита матча Лиги чемпионов
сегодня, 14:24Реклама
«Арсенал» – «ПСЖ»: бетторы БЕТСИТИ оценили шансы лондонцев на первую победу в ЛЧ
сегодня, 14:21Реклама
BetBoom стал партнером Федерации городошного спорта России
вчера, 14:07Реклама
«Динамо» Махачкала не проигрывает дома в 10 из 11 последних матчей. 2.15 – победа или ничья против московского «Динамо»
129 сентября, 15:42
Жителя Белгорода оштрафовали на 2000 рублей за расклеивание листовок с рекламой казино
29 сентября, 14:59
Квартальные отчисления букмекеров для Единой лиги ВТБ за год выросли на 40%
29 сентября, 13:57
«Манчестер Юнайтед» – фаворит против «Тоттенхэма» в 6-м туре АПЛ. У «шпор» всего одна победа над «МЮ» в 7 последних матчах
29 сентября, 12:38
«Сьон» Миранчука на выезде сыграет с «Цюрихом». На гол россиянина дают коэффициент 5.00
29 сентября, 11:35
«Атлетико» – «Реал»: как бетторы БЕТСИТИ ставят на мадридское дерби
29 сентября, 07:00Реклама