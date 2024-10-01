Умар Кремлев: «93% отчислений букмекеров – от международных турниров. На внутренние турниры приходится лишь 7%»
Президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлев заявил, что большая часть целевых отчислений от букмекеров приходится на международные турниры
«93% отчислений – от международных турниров. На внутренние турниры приходится всего лишь 7%. Если мы будем делать акцент только на международные турниры, то федерации опять станут бедными и ничего не смогут сделать.
Фонд (российский спортивный фонд – прим. Спортса’’) даст более четкий контроль. Много раз видел, как федерациям приходили деньги, и они тратились не туда, куда надо.
Это неправильно. Все отчисления должны принадлежать тренерам и спортсменам – благодаря им эта инфраструктура существует», – заявил Кремлев в рамках форума АИС-2024.
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