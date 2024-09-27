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Игорно-развлекательные услуги будут включены в туристскую индустрию

Госдума приняла в первом чтении законопроект о внесении изменений в Федеральный закон «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации».

Одно из изменений – расширение определения понятия ‎«туристская индустрия» путем включения в перечень туристских продуктов игорно-развлекательных услуг. На данный момент понятие ‎«туристская индустрия» не содержит упоминания о данном типе услуг.

По словам одного из авторов законопроекта, депутата Аллы Салаевой, содержательные изменения в понятийный аппарат закона о туристской деятельности вносились давно.

С этого момента значительно выросло количество видов предпринимательской туристской деятельности, что создает необходимость более четкого определения субъектов и объектов индустрии.

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Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Sportclan
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