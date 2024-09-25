Беттор выиграл 48,5 млн рублей на экспрессе с коэффициентом 1365.00. Это один из крупнейших выигрышей в истории российского беттинга

Клиент букмекерской компании BetBoom выиграл крупную сумму на экспрессе из 13 событий.

Беттор поставил 35 519 рублей на экспресс из тоталов с общим коэффициентом 1364.59. Все события сыграли – выигрыш составил 48 469 182 рубля.

В BetBoom отметили, что это один из крупнейших выигрышей в истории российского беттинга.

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