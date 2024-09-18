«ПСЖ» вырвал победу у «Жироны» на 90-й минуте в дебютном матче Сафонова. В лайве на прижан давали 7.00

«ПСЖ» обыграл «Жирону» (1:0) в 1-м туре общего этапа Лиги чемпионов.

Парижский клуб вырвал победу на 90-й минуте благодаря автоголу Пауло Гассаниги. В лайве на победу «ПСЖ» давали коэффициент 7.00.

Матвей Сафонов сыграл на ноль в дебютном матче в составе парижан.

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