«ПСЖ» вырвал победу у «Жироны» на 90-й минуте в дебютном матче Сафонова. В лайве на прижан давали 7.00
«ПСЖ» обыграл «Жирону» (1:0) в 1-м туре общего этапа Лиги чемпионов.
Парижский клуб вырвал победу на 90-й минуте благодаря автоголу Пауло Гассаниги. В лайве на победу «ПСЖ» давали коэффициент 7.00.
Матвей Сафонов сыграл на ноль в дебютном матче в составе парижан.
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
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