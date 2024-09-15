Букмекер Bet365 оштрафован на 33 тысячи долларов за прием ставок на завершившееся событие

Букмекер Bet365 оштрафован на 33 тысячи долларов.

Регулятор штата Нью-Джерси выявил, что Bet365 принимал ставки на завершившееся спортивное событие – на бой по смешанным единоборствам, который прошел еще за неделю до появления предложения пари в линии.

Хотя таким образом букмекер навредил себе, а не игрокам, которые могли поставить на гарантированно выигрышный исход, ставки на состоявшиеся события запрещены в штате и караются законом.

Также Bet365 предлагал заключить пари на события, не соответствующие законам Нью-Джерси. В частности, это касалось ряда европейских товарищеских футбольных матчей и американских студенческих игр (ставки на команды колледжей в штате запрещены).

Ставки на Спортсе

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