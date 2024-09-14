«Зенит» котируется фаворитом на выезде против ЦСКА. Петербуржцы не побеждают армейцев 6 матчей подряд в игровое время

«Зенит» сыграет в гостях с ЦСКА в 8-м туре РПЛ.

Петербуржцы котируются фаворитами за 2.36. На армейцев предлагается коэффициент 3.40, на ничью – 3.30. При этом «Зенит» не побеждает ЦСКА 6 матчей подряд в игровое время.

Букмекеры считают, что игра не получится результативной: на тотал больше 2,5 голов дают 2.10, на тотал меньше 2,5 – 1.75. В последних 6 матчах команды забивали не более 2 мячей.

Встреча пройдет 14 сентября. Начало – в 16:30 мск.

Ставки на Спортсе

«Зенит» в 6 матчах не побеждает ЦСКА, а еще они почти не забивают. Как будет в субботу?