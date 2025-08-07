Михаил Дегтярев: «Поток приличных букмекерских денег пошел в федерации и лиги только в 2023-2024 годах. Спорт как-то ведь развивался предыдущие 100 лет без них»

Михаил Дегтярев высказался о создании Российского спортивного фонда.

Фонд будет пополняться преимущественно за счет целевых отчислений от ставок на зарубежные спортивные события, что составляет порядка 85% от всех ставок. Наблюдательный совет РСФ возглавит министр спорта Михаил Дегтярев.

Деньги из фонда будут перечислять в спортивные федерации и лиги согласно критериям Минспорта.

«Этот год мы закроем на бесконкурсной основе, как и обещали федерациям. А что касается 2026 года, то я хочу послать федерациям четкий сигнал: планировать расходы нужно без учета средств из Российского спортивного фонда. Будет грантовая система, отбор.

Шантажировать фонд, шуметь, что мы же уже включили что-то в ЕКП и рассчитывали на букмекерские деньги, не получится. В 2025 году мы в результате согласительной работы пошли на компромисс и бесконкурсное распределение, в законе прописали целую новую главу.

2026-й — никаких послаблений или транзитных потоков. Будет конкурсная основа и тройная система защиты заявок — в виде оценок экспертного совета, подведомственных Минспорту организаций и утверждения грантов попечительским советом.

И информация к размышлению: поток приличных букмекерских денег пошел в федерации и лиги транзитом из ЕРАИ только в 2023-2024 годах, а ведь спорт развивался как-то все предыдущие 100 лет без них», – заявил Дегтярев.