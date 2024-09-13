Амбассадор BetBoom Никита Ковальчук: «Только от «Арсенала» зависит, как будет выглядеть игра»

Создатель YouTube-канала «Картавый футбол», спортивный директор академии «Арис» на Кипре, футбольный комментатор, и амбассадор BetBoom Никита Ковальчук поделился мыслями по поводу предстоящего матча 4-го тура АПЛ между «Тоттенхэмом» и «Арсеналом».

«Дерби северного Лондона — это в первую очередь классика. Предыдущие оппоненты «Арсенала» показали где у команды есть уязвимости. «Тоттенхэм» остается «Тоттенхэмом». Командой, как сказал Антонио Конте, «с непонятным ощущением того, что она хочет от этой жизни». Мне кажется, в этом и заключается ключ к этой игре.

С одной стороны «Тоттенхэм» который может быть любым. Ради победы Постекоглу может повторить план на игру предыдущих наставников «шпор» — низкий блок, игра вторым номером и так далее. Это те аспекты, которые будут замедлять игру, что безусловно не будет на руку гостям. «Арсенал» проведет матч без одной из своих главных звезд — Деклана Райса. С одной стороны, вместо него могут выйти опытные Жоржиньо или Зинченко. С другой стороны, вряд ли кто-то из них сможет в полной мере взять на себя функционал Деклана. Травма Эдегора еще сильнее усложняет игру и делает позиции Арсенала очень сложными… Скорее всего, мы увидим от Артеты либо попытку закрыть дыру в составе «заплаткой», либо идею, как вскрывать низкий блок другими способами.

К сожалению для «Тоттенхэма», именно «Арсенал» находится в центре внимания в данном матче. И только от гостей зависит, как будет выглядеть игра. Но я думаю, что много голов мы в дерби не увидим. Зато увидим много эмоций на поле, которые вероятно повлекут за собой большое количество желтых карточек.»

Большинство клиентов BetBoom согласно с мнением эксперта. 90% от общего количества ставок пришлось на выигрыш «Арсенала». Взять победу подопечных Артеты можно за 2.37. Ничья идет с кэфом 3.61, победа «Тоттенхэма» оценивается в 2.95. Тотал меньше 2.5 можно взять за солидные 2.44. Верховой вариант идет за 1.57.