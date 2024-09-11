FONBET И ФК Черноморец представляют коллекцию мерча
Запуск коллекции посвятили клубному талисману – акуле Катрану, ставшим самым ярким футбольным маскотом в сезоне 2023/24.
Капсула разработана в классическом стиле old money и вдохновлена морской тематикой и вайбом новороссийских портов. В нее вошли два вида поло, тельняшка и худи-анорак.
Поло представлены в белом и темно-синем цветах, на груди с левой стороны располагается логотип в виде катрана.
Тельняшка представлена в классическом морском варианте. Ее отличительная особенность – красный воротник и надпись “Черноморец” на груди.
Анорак представлен в темно-синем цвете с белой горизонтальной полосой на животе. Левая верхняя сторона анорака также украшена логотипом-катраном.
Розыгрыш мерча будет проводиться на сайте БК FONBET.
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