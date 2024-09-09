Итоги всероссийских соревнований «ДоброFON» на призы мастера спорта СССР по дзюдо Виктора Зайцева

8 сентября в Московском центре боевых искусств состоялись всероссийские соревнования среди юношей и девушек до 18 лет «ДоброFON» на призы мастера спорта СССР по дзюдо Виктора Зайцева. Организатором турнира выступили благотворительная программа «ДоброFON» компании FONBET, Федерации дзюдо России и Москвы, а также клуб единоборств «Динамовец».

«Когда я занимался дзюдо, тоже выступал на подобных состязаниях, но они были куда менее массовыми, – рассказал генеральный директор FONBET Сергей Анохин. – Сегодня турниры организуются на самом высоком уровне, для детей проводятся различные викторины, а медали и кубки выполнены в очень красивом дизайне. Рад, что нынешнее поколение девушек и юношей имеет все возможности для спортивного самосовершенствования.

Здорово, что в этот раз организаторы смогли совместить личный и командный форматы, что сделало соревнования эмоциональными и зрелищными. Мне кажется, эту идею обязательно нужно развивать, чтобы дзюдо стало еще более увлекательным. Приложим все усилия, чтобы совместно с ФДР сделать этот турнир значимым ежегодным событием в мире отечественного «гибкого пути».

За медали на столичном татами боролись 415 спортсменов из 21 региона России, а награды были разыграны в 19 весовых категориях: 11 у юношей и 8 у девушек.

«Приятно, что турнир прошел под эгидой благотворительной программы «ДоброFON», – подчеркнул спортивный директор ФДР Кирилл Денисов. – Крайне важно и дальше развивать концепцию, когда тренер воспитывает не только сильных спортсменов, но и достойных членов общества, которые после достижения успеха не забывают наставников и поддерживают их. Только так можно научить детей проносить ценности дзюдо через всю жизнь.

Поражен, что даже в 75-летнем возрасте Виктор Викторович не только продолжает воспитывать сильных атлетов, но и занимается армрестлингом. Вот на кого нужно ровняться молодым специалистам, перенимать это фанатичное отношение к делу».

Главная особенность турнира – его формат, успешно опробованный в прошлом году: по итогам личных соревнований из призеров были сформированы несколько команд, которые в качестве наставников возглавили прославленные отечественные дзюдоистки: многократная чемпионка России, бронзовый призер «Большого шлема» в Баку Анастасия Поликарпова, а также победительница чемпионата и кубка России Оксана Агазаде.

«Быть звездным наставником – ответственное задание, – призналась Анастасия Поликарпова. – Большинство девочек именно в Москве опробовало командный формат и узнали, какие у него есть особенности, насколько он эмоционален и увлекателен. Что касается тренерского опыта, год назад открыла клуб и тренирую ребятишек, хотя раньше мне казалось, что работать с детьми точно не смогу. Но, как оказалось, это – мое призвание».

Также своим опытом с подрастающим поколением поделилась Оксана Агазаде, посетив турнир в качестве почетного гостя.

«В октябре планирую выступить на чемпионате России в Сириусе и прямо сейчас готовлюсь к этому важному старту, – отметила Оксана Агазаде. – Уровень конкуренции в моем весе – до 48 кг – крайне высокий, но я все равно ставлю перед собой самые высокие цели. Тем не менее не могла пропустить старт в МЦБИ, потому что люблю командные соревнования. Однако настроить детей на борьбу достаточно сложно, потому что они все равно борются сами за себя, а не за партнеров».

Также в соревнованиях приняли участие спортсмены из Донецкой и Луганских народных республик.

«От высокой организации соревнований, сложилось впечатление, что мы приехали на Гранд-Шлем! Все красиво, удобно, комфортно. У нас есть бронзовый призер в самой многочисленной категории среди юношей, он отборолся 7 схваток. Это бесценный опыт. Мы очень рады своему участию. Спасибо за гостеприимство, шикарные соревнования и наш досуг в аквапарке. Это незабываемо! Успехов вам и процветания! Очень понравился интеллектуальный квиз. Это не только проверка своих знаний в дзюдо, спорте, но и приятные подарки!» – директор спортивной школы Донецкой народной республики «Динамо» Наталья Буцкая.

По итогам всероссийских соревнований «ДоброFON» на призы мастера спорта СССР Виктора Зайцева на верхнюю ступень пьедестала поднялись Даниил Король (до 38 кг, Санкт-Петербург), Курбан Ганиев (до 42 кг, Московская область), Руслан Абдулназаров (до 46 кг, Москва), Арсений Вакин (до 50 кг), Илья Богатков (до 55 кг, оба – Нижегородская область), Рамазан Багаммаев (до 60 кг, Москва), Масъуд Сироджов (до 66 кг), Артём Кичанов (до 73 кг, оба – Московская область), Ибрагим Курбанов (до 81 кг, Санкт-Петербург), Игорь Малахов (до 90 кг, Ярославская область), Амир Абдувалиев (свыше 90 кг, Рязанская область), Вероника Батурина (до 40 кг), Алина Яловая (до 44 кг), Милана Боровкова (до 48 кг, все – Москва), Виктория Натарова (до 52 кг), Полина Иванова (до 57 кг, Московская область), Анастасия Добровольская (до 63 кг, Санкт-Петербург), Анна Самборская (до 70 кг, Тульская область) и Екатерина Панкратова (свыше 70 кг, Московская область).

«Мне очень понравились соревнования, все было организовано на высоком уровне, – поделилась Софья Еньшина, ставшая второй в весе до 70 кг. – Недавно сменила категорию, поэтому бороться было тяжело. Что касается командного турнира, выступала не только за себя, но и за ребят. Из-за этого испытывала чуть больше напряжения, чем обычно. Но благодаря теплым словам наставницы удалось справиться с волнением и показать красивую борьбу».

В качестве почетного гостя состязания посетил воспитанник столичной школы дзюдо, бронзовый призер Олимпийских игр в Токио, медалист чемпионата мира и чемпион Европы Тамерлан Башаев.

«Никогда не видел турниров подобного формата. Очень непривычно, но интересно. Заметно, что звездные наставники добавляют ребятам мотивации. К слову, мне это чем-то даже напоминает чемпионат Японии, где соревнуются спортсмены из смежных категорий. Так что вижу только одни плюсы: дети познакомились поближе, пообщались, поборолись».

Компания FONBET с 2023 года является титульным спонсором Федерации дзюдо России и всех соревнований по дзюдо в нашей стране.