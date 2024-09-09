В Казахстане появился Комитет по регулированию игорного бизнеса и лотереи

Правительство Казахстана создало Комитет по регулированию игорного бизнеса и лотереи.

По данным Kazinform, комитет появится в рамках реорганизации Министерства туризма и спорта Казахстана.

Комитет по регулированию игорного бизнеса и лотереи будет разрабатывать нормативные акты в сфере игорного бизнеса, собирать информацию об игорных сервисах и их пользователях, а также оперативно решать отраслевые вопросы.

Министерство туризма и спорта сохранит за собой полномочия по лицензированию участников рынка.

Ставки на Спортсе

Восемь главных сенсаций Лиги наций по кэфам: Черчесов удивил Холанда, Испанию остановили, Украину сильно переоценили