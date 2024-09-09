В Казахстане появился Комитет по регулированию игорного бизнеса и лотереи
Правительство Казахстана создало Комитет по регулированию игорного бизнеса и лотереи.
По данным Kazinform, комитет появится в рамках реорганизации Министерства туризма и спорта Казахстана.
Комитет по регулированию игорного бизнеса и лотереи будет разрабатывать нормативные акты в сфере игорного бизнеса, собирать информацию об игорных сервисах и их пользователях, а также оперативно решать отраслевые вопросы.
Министерство туризма и спорта сохранит за собой полномочия по лицензированию участников рынка.
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Kazinform
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