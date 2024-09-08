В Узбекистане бетторы тратят на ставки от 300 млн до 1 млрд долларов в год

В Узбекистане бетторы тратят на ставки минимум 300 млн долларов в год.

При этом в стране с 2007 года запрещены азартные игры. Граждане заключают пари у международных операторов. Таким образом, ежегодно из Узбекистана утекает от 300 млн до 1 млрд долларов.

С 1 января 2025 года в стране легализуют букмекерскую деятельность.

Ставки на Спортсе

Восемь главных сенсаций Лиги наций по кэфам: Черчесов удивил Холанда, Испанию остановили, Украину сильно переоценили