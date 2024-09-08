В Узбекистане бетторы тратят на ставки от 300 млн до 1 млрд долларов в год
В Узбекистане бетторы тратят на ставки минимум 300 млн долларов в год.
При этом в стране с 2007 года запрещены азартные игры. Граждане заключают пари у международных операторов. Таким образом, ежегодно из Узбекистана утекает от 300 млн до 1 млрд долларов.
С 1 января 2025 года в стране легализуют букмекерскую деятельность.
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Опубликовала: Венера Кравченко
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