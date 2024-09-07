Доля легальных гемблинг-операторов Бразилии составит 9% в 2025 году
Доля легальных гемблинг-операторов Бразилии составит всего 9% в 2025 году.
Лишь 114 операторов подали заявки на получение лицензии в стране. Срок подачи закончился 20 августа. Компании, успешно прошедшие сертификацию, начнут работу на бразильском рынке с 1 января 2025 года. Остальные продолжат работать в стране без лицензии.
При этом с 2025-го в Бразилии в силу вступит закон, согласно которому нелегальным операторам грозят штрафы до $354 млн и запрет на подачу заявки на получение лицензии в стране сроком до 10 лет.
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Опубликовала: Венера Кравченко
Источник: Igaming Business
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