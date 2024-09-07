В 4 из 5 последних матчей между Германией и Венгрией было забито максимум 2 мяча. 2.50 – снова сыграет тотал меньше 2,5 голов

Сборная Германии примет Венгрию в 1-м туре Лиги наций.

Немцы котируются явными фаворитами за 1.32. На Венгрию предлагается 10.00, на ничью – 5.60.

В 4 из 5 последних матчей между этими командами было забито максимум 2 мяча. Тотал меньше 2,5 голов в предстоящей встрече оценивается в 2.50.

Игра пройдет 7 сентября. Начало – в 21:45 мск.

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