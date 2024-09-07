Соболенко – букмекерский фаворит против Пегулы в финале US Open
Арина Соболенко встретится с Джессикой Пегулой в финале US Open.
Соболенко – явный фаворит за 1.33. На Пегулу предлагается 3.70.
Джессика с 2022-го проиграла 4 из 4 финалов, когда шла андердогом с коэффициентом больше 2.00.
Матч пройдет 7 сентября и начнется в 23:05 мск.
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Опубликовала: Венера Кравченко
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