Соболенко – букмекерский фаворит против Пегулы в финале US Open

Арина Соболенко встретится с Джессикой Пегулой в финале US Open.

Соболенко – явный фаворит за 1.33. На Пегулу предлагается 3.70.

Джессика с 2022-го проиграла 4 из 4 финалов, когда шла андердогом с коэффициентом больше 2.00.

Матч пройдет 7 сентября и начнется в 23:05 мск.

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