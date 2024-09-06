Казахстан проиграет Норвегии в первом матче под руководством Черчесова, считают букмекеры

Казахстан примет Норвегию в матче первого тура группового этапа Лиги наций.

Сборная Казахстана проведет первую игру под руководством Станислава Черчесова.

Букмекеры считают Норвегию явным фаворитом встречи за 1.31. На ничью дают коэффициент 5.40, на победу хозяев – 9.80.

Матч состоится 6 сентября и начнется в 17:00 мск.

Ставки на Спортсе

Первая за 20 лет победа Сан-Марино сводит мир с ума! Ждали 140 матчей