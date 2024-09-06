Сборная Сан-Марино прервала серию из 140 матчей без побед. На победу над Лихтенштейном давали 4.00

Сборная Сан-Марино обыграла Лихтенштейн (1:0) в первом туре группового этапа дивизиона D Лиги наций (1:0).

Санмаринцы впервые одержали победу в официальном матче.

До этого у Сан-Марино была одна победа в товарищеском матче – над Лихтенштейном в 2004 году. После этого санмаринцы провели 140 матчей без побед.

До игры на победу Сан-Марино можно было поставить с коэффициентом 4.00.

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Первая за 20 лет победа Сан-Марино сводит мир с ума! Ждали 140 матчей