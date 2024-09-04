«Северсталь» подписала партнерское соглашение с БК Olimpbet

«Северсталь» объявила о начале сотрудничества с букмекерской компанией Olimpbet.

Букмекер будет выступать партнером череповецкой команды на протяжении сезона-2024/25.

«Встречайте нашего нового друга в мире КХЛ!

Вместе с молодой и яркой командой будем делать отличный контент на протяжении сезона, а также радовать подписчиков и болельщиков призами и конкурсами», – сообщили в Olimpbet.

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