«Арсенал» и «Брайтон» сыграли 1:1 в 3-м туре АПЛ. В лайве на ничью зашел кэф 9.00

«Арсенал» впервые в сезоне потерял очки, сыграв вничью с «Брайтоном» (1:1) в 3-м туре АПЛ.

До матча на ничью можно было поставить за 6.00. В лайве при счете 1:0 в пользу хозяев коэффициент на такой исход поднялся до 9.00.

Букмекеры рассчитывали, что матч получится результативным, и на тотал больше 2,5 голов предлагали 1.53. Тотал меньше 2,5 оценивался в 2.45.

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