«Арсенал» и «Брайтон» сыграли 1:1 в 3-м туре АПЛ. В лайве на ничью зашел кэф 9.00

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«Арсенал» впервые в сезоне потерял очки, сыграв вничью с «Брайтоном» (1:1) в 3-м туре АПЛ.

До матча на ничью можно было поставить за 6.00. В лайве при счете 1:0 в пользу хозяев коэффициент на такой исход поднялся до 9.00.

Букмекеры рассчитывали, что матч получится результативным, и на тотал больше 2,5 голов предлагали 1.53. Тотал меньше 2,5 оценивался в 2.45.

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5 комментариев
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Тоесть каждое касание мяча после свистка это жёлтая? Ок, я могу найти сотни моментов в одном только прошлом туре таких, нет скажу больше, в этом ж матче Педро и Сака пнули мячи после назначения штрафных, оба не получили ничего. Двойные стандарты, будто этот клоун судья только и ждал момента чтобы удалить Райса
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А потом этих 2 очков не хватит чтоб попасть в топ 4 😉
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В первом тайме игрок Брайтона ударил мяч после свистка и ничего не дали
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Ответ Амантур Бакытбеков
Тоесть каждое касание мяча после свистка это жёлтая? Ок, я могу найти сотни моментов в одном только прошлом туре таких, нет скажу больше, в этом ж матче Педро и Сака пнули мячи после назначения штрафных, оба не получили ничего. Двойные стандарты, будто этот клоун судья только и ждал момента чтобы удалить Райса
Судья походу брал красную во втором тайме, жаль что в таких ситуациях судьи у вар не всегда подсказывают что судья ошибся (а этот эпизод должен был быть просмотрен так как в итоге красная). Одинаковые эпизоды должны трактоваться одинаково.
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Ответ Амантур Бакытбеков
Тоесть каждое касание мяча после свистка это жёлтая? Ок, я могу найти сотни моментов в одном только прошлом туре таких, нет скажу больше, в этом ж матче Педро и Сака пнули мячи после назначения штрафных, оба не получили ничего. Двойные стандарты, будто этот клоун судья только и ждал момента чтобы удалить Райса
Перед матчем с Тоттенхэмом совсем ненужное удаление у Райса получилось
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