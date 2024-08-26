«Ливерпуль» заключил спонсорский контракт с одной из старейших букмекерских компаний в мире – Ladbrokes

Теги Энфилд Ливерпуль премьер-лига Англия Ставки на спорт Ставки на футбол Ladbrokes Ставки

Британский букмекер Ladbrokes, входящий в холдинг Entain, стал спонсором «Ливерпуля».

Брендинг Ladbrokes будет представлен на экранах и LED-панелях стадиона «Энфилд» во время всех домашних матчей клуба. В рамках соглашения с клубом Entain будет инвестировать в любительский футбол и массовый спорт в Ливерпуле.

Ladbrokes – одна из старейших букмекерских компаний в мире, основанная в 1886 году. Официальный сайт для заключения пари в режиме онлайн был запущен в 2000-м.

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24 комментария
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Букмекеры - зло и мошенники
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-7
+48
Еще Томас Шелби крышевал эту контору
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Ответ Benjamin
Букмекеры - зло и мошенники
Зло - вполне может быть. Но вот мошенничество - это преступление. Нельзя просто голословно обвинять любого в преступлении просто потому, что он тебе не по нраву.
+11
-4
+7
Букмекеры - такое же зло как и наркотики.
+6
-3
+3
Ответ Александр Кошелев
В том что если ты выйграл, найдут 101 причину не выплачивать
Сейчас все букмекеры легальные в России привязаны к регулятору ЦУПИС. Легальный букмекер не может не заплатить
+4
-1
+3
Но от такой сделки денег на трансферы тоже не будет…
+4
-2
+2
Ответ Benjamin
Букмекеры - зло и мошенники
Можно по пунктам в чем мошенничество?
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Ответ Александр Быков
Еще Томас Шелби крышевал эту контору
Неа, соседи конкуренты)
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Ответ Benjamin
Знаю лично людей, которые полжизни употребляют легкие наркотики и у них нет проблем, по твоей логике наркотики значит тоже не зло?
Сахар, алкоголь, ставки, религия и т.д - разные есть зависимости. Взрослые люди сами должны решать, что им делать. Травить меья ли нет. Хватит запрещать все.
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Ответ Benjamin
Комментарий удален модератором
Херовые у тебя пожелания. Ну какой человек, такие и пожелания. Рад, что тебя букмекеры в #### в#####и
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Ответ Nuri Shaw
Можно по пунктам в чем мошенничество?
Описывают так, что там легко выиграть. Вот и нешарящие хавают и становятся зависимыми
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Ответ Александр Кошелев
Ахахахахах... да но тебя попросят, показать паспорт, потом записать видео своего лица и паспорта, да на..й мне это надо...при регистрации какие документы запросили, чтобы внести платеж, таких значит должно быть и достаточно чтобы вывести...если это не так, для меня уже мошенничество
Скажи хоть контору, где такое практикуется. Очень интересно
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Ответ Nuri Shaw
Можно по пунктам в чем мошенничество?
В том что если ты выйграл, найдут 101 причину не выплачивать
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Ответ Александр Кошелев
Ахахахахах... да но тебя попросят, показать паспорт, потом записать видео своего лица и паспорта, да на..й мне это надо...при регистрации какие документы запросили, чтобы внести платеж, таких значит должно быть и достаточно чтобы вывести...если это не так, для меня уже мошенничество
Так в магазе так же, покупаешь телек, он сломался, идешь с паспортом за возвратом.
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Ответ Nuri Shaw
Сейчас все букмекеры легальные в России привязаны к регулятору ЦУПИС. Легальный букмекер не может не заплатить
Комментарий удален модератором
Ответ Nuri Shaw
Сейчас все букмекеры легальные в России привязаны к регулятору ЦУПИС. Легальный букмекер не может не заплатить
Ахахахахах... да но тебя попросят, показать паспорт, потом записать видео своего лица и паспорта, да на..й мне это надо...при регистрации какие документы запросили, чтобы внести платеж, таких значит должно быть и достаточно чтобы вывести...если это не так, для меня уже мошенничество
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Ответ Benjamin
Знаешь про порезки счетов у плюсовых игроков? Лично выиграл рал у бк леон около 200 тыс на теннисе и мне максимум ставки на теннис сделали 50 рублей, это не мошенничество? И таких историй масса, загугли и почитай
Во первых, это не мошенничество. Согласно правилам работы конторы они могут отказать в дальнейшем приеме пари любому клиенту.
Во вторых, я за плюс (как мне кажется) забанен в фонбет, париматч и винлайн (в винлайне не забанен полностью, но сильно усложнили ввод и вывод, оставив только единый цупис). Но всё это никакого отношения к мошенничеству не имеет, ибо это соответствует правилам, с которыми вы соглашались при регистрации.
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Ответ Evgeny Valyaev
У меня есть приложения разных буков. Иногда играю ради удовольствия, делаю ставки. Никаких проблем не возникало, которое бы я назвал злом. Неужели наркотики такие невредные и безобидные? Вы пытаетесь проблему наркотиков приуменьшить, сравнивая их со ставками?
Знаю лично людей, которые полжизни употребляют легкие наркотики и у них нет проблем, по твоей логике наркотики значит тоже не зло?
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Ответ Benjamin
Букмекеры - зло и мошенники
Сколько на ставках всадил, братец?
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