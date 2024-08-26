«Ливерпуль» заключил спонсорский контракт с одной из старейших букмекерских компаний в мире – Ladbrokes

Британский букмекер Ladbrokes, входящий в холдинг Entain, стал спонсором «Ливерпуля».

Брендинг Ladbrokes будет представлен на экранах и LED-панелях стадиона «Энфилд» во время всех домашних матчей клуба. В рамках соглашения с клубом Entain будет инвестировать в любительский футбол и массовый спорт в Ливерпуле.

Ladbrokes – одна из старейших букмекерских компаний в мире, основанная в 1886 году. Официальный сайт для заключения пари в режиме онлайн был запущен в 2000-м.

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