«Ливерпуль» заключил спонсорский контракт с одной из старейших букмекерских компаний в мире – Ladbrokes
Британский букмекер Ladbrokes, входящий в холдинг Entain, стал спонсором «Ливерпуля».
Брендинг Ladbrokes будет представлен на экранах и LED-панелях стадиона «Энфилд» во время всех домашних матчей клуба. В рамках соглашения с клубом Entain будет инвестировать в любительский футбол и массовый спорт в Ливерпуле.
Ladbrokes – одна из старейших букмекерских компаний в мире, основанная в 1886 году. Официальный сайт для заключения пари в режиме онлайн был запущен в 2000-м.
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Во вторых, я за плюс (как мне кажется) забанен в фонбет, париматч и винлайн (в винлайне не забанен полностью, но сильно усложнили ввод и вывод, оставив только единый цупис). Но всё это никакого отношения к мошенничеству не имеет, ибо это соответствует правилам, с которыми вы соглашались при регистрации.