Суд оставил в силе отстранение Ляпустина от поста гендиректора БК «Мелбет»

Суд оставил в силе отстранение Игоря Ляпустина от должности генерального директор букмекерской компании «Мелбет».

«Московский городской суд оставил в силе постановление Тверского районного суда Москвы о временном отстранении от должности генерального директора ООО «Мелофон» (юрлицо БК «Мелбет») Игоря Ляпустина», – рассказали в пресс-службе суда.

В начале апреля бывший собственник БК «Мелбет» Александр Градуленко обвинил Ляпустина в хищении 90 млн рублей. Градуленко считает, что нынешний гендиректор букмекерской компании присвоил ее незаконно.

4 апреля Тверской суд Москвы избрал Ляпустину запрет определенных действий вместо ареста. Запрет будет действовать до 13 июля.

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