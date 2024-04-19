45 тысяч человек посетят казино в России на майских праздниках (АИРИС)
Общая посещаемость игорных зон России в период майских праздников может составить 45 тысяч человек, сообщили в АИРИС.
«Российские игорные зоны готовятся принять 45 тысяч гостей в майские праздники. Совокупный рост числа гостей по всей игорной отрасли может составить 13%», – сообщили в пресс-службе ассоциации.
В 2023 году на майских праздниках российские казино посетили почти 39 тысяч человек.
«В период с 1 по 9 мая игорная зона «Красная Поляна» ожидает увеличение потока гостей на 10%, игорная зона «Сибирская монета» – на 25%, казино Sobranie в «Янтарной» – на 30%, казино Tigre de Cristal в «Приморье» – на 10%», – заявили в АИРИС.
В 2023 году посещаемость игорных зон в России по выросла на 16% и составила рекордные для индустрии 1,5 млн человек.
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