Переводчик украл у бейсболиста «Доджерс» 16 млн долларов и проиграл на ставках. Ему грозит 30 лет тюрьмы

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Бывший переводчик бейсболиста «Лос-Анджелес Доджерс» Сехея Отани может получить 30 лет тюрьмы из-за кражи 16 млн долларов у спортсмена, сообщает Yahoo.

Иппэю Мидзухара работал переводчиком Отани с 2018 года. Прокурор утверждает, что Мидзухара фактически исполнял функции менеджера бейсболиста.

По данным следствия, переводчик помог Отани открыть банковский счет, на который спортсмену приходила зарплата. Получив доступ к счету, Мидзухара украл 16 млн долларов и проиграл их на ставках.

Для ставок переводчик использовал аккаунт, зарегистрированный на имя спортсмена. Мидзухара также выдавал себя за Отани, чтобы сотрудники банка одобряли банковские переводы.

Бейсболист узнал о краже средств лишь тогда, когда его начали обвинять в незаконной игре на ставках. Сам Отани заявил следствию, что ни разу в жизни не делал ставки.

Переводчику грозит до 30 лет лишения свободы за финансовое мошенничество.

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5 комментариев
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Он же переводчик, вот и перевёл со счета на счёт БК! Всё правильно
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Успешно выдавал себя за Отани?
Вот и не верь теперь, что все японцы с виду одинаковые...
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По сравнению с ним наши лудоманы просто детишки ясельного возраста.
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Переводчик настолько близок, что может украсть 16 мультов или деньги кэшем в тумбочке у кровати лежали? Очень интересно…)
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Взял вину на себя, скорей всего. В Японии к лудоманам отношение строгое, если б попался сам бейсболист - общественное порицание и карьере кранты. А так обделался легким испугом, а деньги на ставки еще заработает.
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