Переводчик украл у бейсболиста «Доджерс» 16 млн долларов и проиграл на ставках. Ему грозит 30 лет тюрьмы

Бывший переводчик бейсболиста «Лос-Анджелес Доджерс» Сехея Отани может получить 30 лет тюрьмы из-за кражи 16 млн долларов у спортсмена, сообщает Yahoo.

Иппэю Мидзухара работал переводчиком Отани с 2018 года. Прокурор утверждает, что Мидзухара фактически исполнял функции менеджера бейсболиста.

По данным следствия, переводчик помог Отани открыть банковский счет, на который спортсмену приходила зарплата. Получив доступ к счету, Мидзухара украл 16 млн долларов и проиграл их на ставках.

Для ставок переводчик использовал аккаунт, зарегистрированный на имя спортсмена. Мидзухара также выдавал себя за Отани, чтобы сотрудники банка одобряли банковские переводы.

Бейсболист узнал о краже средств лишь тогда, когда его начали обвинять в незаконной игре на ставках. Сам Отани заявил следствию, что ни разу в жизни не делал ставки.

Переводчику грозит до 30 лет лишения свободы за финансовое мошенничество.

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