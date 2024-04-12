Выход «Ливерпуля» в полуфинал Лиги Европы котируется за 7.80 после 0:3 от «Аталанты»
«Ливерпуль» проиграл «Аталанте» на своем поле со счетом 0:3 в четвертьфинале Лиги Европы.
Согласно котировкам букмекеров, проход англичан в полуфинал оценен в 7.80, хотя до игры котировался всего за 1.22. Помимо этого «Ливерпуль» был главным фаворитом ЛЕ с коэффициентом 2.00 на итоговую победу.
Матч «Аталанта» – «Ливерпуль» состоится 18 апреля. Победа хозяев в этом матче предлагается за 4.00, гостей – за 1.81.
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