Трафик «Мелбет» упал на 40% в марте. Главу БК Ляпустина обвинили в хищении 90 млн рублей

Общий трафик легальных российских БК в марте вырос на 25,19% и составил 131,89 млн пользователей.

Лидером по объему трафика остался «Фонбет» (69,5 млн). Вторым идет Winline (13,5 млн), третье место разделили BetBoom и PARI (по 9,8 млн посещений).

Наибольшее падение показала букмекерская компания «Мелбет» – ее трафик упал на 40% по сравнению с февралем.

В начале апреля гендиректору БК «Мелбет» Игорю Ляпустину предъявили обвинение в хищении 90 млн рублей у бывшего собственника букмекерской компании Александра Градуленко.

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