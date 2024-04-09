Главе БК «Мелбет» Ляпустину предъявили обвинение в хищении 90 млн рублей

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Гендиректору БК «Мелбет» Игорю Ляпустину предъявлено обвинение в хищении 90 миллионов рублей у бывшего собственника букмекерской компании Александра Градуленко.

«Моему подзащитному предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере на 90 миллионов рублей у Александра Градуленко, бывшего собственника, дважды судимого за организацию азартных игр», – заявил адвокат обвиняемого Алексей Цаплин.

Он отметил, что Градуленко имел судимость за незаконную организацию азартных игр и не мог продолжать заниматься данной деятельностью, в связи с чем в 2016 году продал «Мелбет» ирландской компании.

По словам адвоката, Ляпустин купил «Мелбет» за 90 миллионов у этой иностранной компании на законных основания. Градуленко же обвинил Ляпустина в незаконном присвоении букмекерской компании, оценив ущерб в 90 миллионов рублей.

По заявлению Градуленко МВД возбудило уголовное дело в отношении Ляпустина по статье «Мошенничество в особо крупном размере» (часть 4 статьи 159 УК РФ). Цаплин утверждает, что в материалах дела не содержится подтверждающих документов о долге или хищении 90 миллионов рублей.

На прошлой неделе Тверской суд Москвы запретил Ляпустину покидать место жительства в ночное время и пользоваться средствами связи без крайней необходимости.

«Мелбет» – титульный партнер Первой лиги. В 2023 году выручка букмекера составила 24,39 млрд рублей.

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3 комментария
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Вот такая у нас "лучшая лига мира" ))) Мне вот интересно, а РФС не задумается, контракт не разорвёт? Имидж пофигу?
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Всех бы из пересадить, букмекерство это мошенничество чистой воды
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Соберет за пару недель
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