Овечкин забросил 30-ю шайбу в сезоне. Букмекеры не сомневаются, что он побьет рекорд Гретцки

Александр Овечкин забросил победную шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Детройтом» (2:1).

Эта шайба стала для форварда «Вашингтона» 30-й в сезоне. Овечкин побил рекорд лиги, забив 30+ голов в 18 сезонах.

Букмекеры уверены, что россиянин побьет рекорд Уэйна Гретцки по голам в регулярках НХЛ. На это дают коэффициент 1.40, обратная ставка сыграет за 2.75.

Овечкин отстает от Гретцки на 42 шайбы. В 75 играх текущего сезона на его счету 63 (30+33) очка.

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