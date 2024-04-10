Овечкин забросил 30-ю шайбу в сезоне. Букмекеры не сомневаются, что он побьет рекорд Гретцки

Теги Вашингтон Детройт Александр Овечкин Уэйн Гретцки НХЛ Ставки на спорт Ставки на хоккей Ставки на сегодня Ставки

Александр Овечкин забросил победную шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Детройтом» (2:1).

Эта шайба стала для форварда «Вашингтона» 30-й в сезоне. Овечкин побил рекорд лиги, забив 30+ голов в 18 сезонах.

Букмекеры уверены, что россиянин побьет рекорд Уэйна Гретцки по голам в регулярках НХЛ. На это дают коэффициент 1.40, обратная ставка сыграет за 2.75.

Овечкин отстает от Гретцки на 42 шайбы. В 75 играх текущего сезона на его счету 63 (30+33) очка.

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