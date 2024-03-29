Winline поможет пострадавшим и семьям погибших в теракте в «Крокусе». Количество голов в 22-м туре РПЛ будет умножено на миллион рублей

Букмекерская компания Winline проведет акцию помощи пострадавшим и семьям погибших в теракте в «Крокус Сити Холле».

22 марта террористы открыли стрельбу в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске. В здании также возник пожар. В результате теракта погибли более сотни человек, многие ранены.

«Winline в рамках своего партнерства с РПЛ сделает 22-й тур чемпионата России особенным и перечислит средства для помощи семьям погибших и пострадавших от теракта в «Крокусе».

Количество мячей, забитых в туре, будет умножено на миллион рублей. Итоговая сумма будет направлена в Российский Красный Крест.

Футбол объединяет, произошедшее – наша общая боль и трагедия», – сообщил букмекер.

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