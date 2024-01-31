«Трактор» и «Автомобилист» опять схлестнутся в Winline Уральском дерби!

В КХЛ пройдет дружеское противостояние городов, связанных братскими узами.

Челябинск и Екатеринбург разделяют всего 200 километров и два часа пути, в последние годы «Трактор» и «Автомобилист» пересекались на льду так часто, что это не могло не обратить на себя внимание. Болельщики, ездящие друг к другу в гости, всегда полные трибуны, статус двух уральских столиц и стремление создать что-то новое – все это стало причиной появления продукта, получившего название Winline Уральское дерби.

16 сентября 2023 года состоялось первое дерби сезона-2023/24. На домашнем льду «Трактор» под руководством тогда еще главного тренера Анвара Гатиятулина обыграл «Автомобилист» со счетом 2:1. Аншлаг на Ледовой арене «Трактор» имени Валерия Белоусова и красочное проекционное шоу увидели семь с половиной тысяч болельщиков из Челябинска и Екатеринбурга.

Впервые в истории обоих клубов шестиматчевая серия регулярного чемпионата была выделена в отдельный проект, получивший свой уникальный нейминг. Уральское дерби с первой игры стало явлением в КХЛ, на сутки погружая болельщиков в атмосферу матча благодаря ярким маркетинговым и медийным решениям. Социальные сети в новом дизайне, яркие промо в самобытном стиле, оформление игр и, конечно, форма, выполненная в фирменной графике, завязанной на народном фольклоре и уральской географии. Горные хребты, растянувшиеся на воротнике, рукавах и гамашах, а также местные орнаменты стали основой комплектов. Отдельное внимание было уделено периферийным элементам – номерам с характерным «скалистым» настроением, короной, которую любой болельщик мог надеть на каждой из встреч, а также воротнику. Идеи получили продолжение в линейке мерча для болельщиков и судейской форме с логотипом на фронтальной части джерси, реализованном в технике рисования точками с использованием фирменного треугольника, символизирующего вершину горы.

«Трактор» и «Автомобилист» весь сезон боролись за титул «Царя горы».

Дерби вышло на иной уровень в октябре, когда исполняющим обязанности главного тренера челябинской команды стал Алексей Заварухин – двоюродный брат Николая Заварухина, возглавляющего «Автомобилист». Матч прошел под слоганом «Двоюродный брат-2».

Встреча в Екатеринбурге завершилась победой хозяев льда – 2:1. Впервые со времени пандемии флэш-интервью и послематчевая пресс-конференции прошли в парном формате с участием двух тренеров.

Третий матч Winline Уральского дерби состоялся в ноябре в Челябинске. «Трактор» вышел на лед под руководством Алексея Заварухина, которого утвердили в должности главного тренера. Наставник «черно-белых» вышел на раскатку в «особенном луке» – в стиле главного героя фильма «Брат-2». Появлению наставника в чаше Арены предшествовало видеопревью в соцсетях, которое отправляет фаната во вселенную Данилы Багрова. «Трактор» одержал победу со счетом 4:2.

Саундтреки фильма «Брат» и «Брат-2» стали главным музыкальным сопровождением всех дальнейших «Уральских дерби». На «Секторе А», где располагаются фанаты «Трактора», перед стартовым вбрасыванием третьей встречи был развернут баннер с цитатой Данилы Багрова: «В чем сила, брат?»

Четвертый и пятый матчи дерби прошли в Екатеринбурге. Сначала «Трактор» одержал победу в овертайме (3:2). Героем той встречи стал Максим Шабанов. За две минуты до конца он в меньшинстве сравнял счет. В овертайме форвард «Трактора» принял участие в победной комбинации, которую завершил Антон Бурдасов.

Коллеги из «Автомобилиста» поддержали идею Челябинска и продолжили тематику фильма «Брат-2». Челябинский клуб традиционно подготовил проморолик к матчу с участием двух главных тренеров, а на предматчевом флэш-интервью наставники были одеты в стиле главных героев фильма в исполнении Сергея Бодрова и Виктора Сухорукова.

Пятый матч дерби завершился победой хозяев льда – 4:3. Впереди у команд остался заключительный матч Winline Уральского дерби, который состоится в Челябинске. Не исключено, что «Трактор» и «Автомобилист» могут встретиться в первом раунде плей-офф. Но это уже будет другая история. А пока все ждут шестого аншлага, ведь когда соприкасаются хоккей и качественный спортивный маркетинг, это вовлекает в жизнь двух клубов совсем иную новую аудиторию – с ярко выраженным вкусом и умением наслаждаться атмосферой вокруг.

31 января в Челябинске определится первый в истории «Царь горы» Winline Уральского дерби! Болельщиков ждут большие сюрпризы от Winline, музыкальное сопровождение с оттенком легкой ностальгии и долгожданная развязка. Кто же из братьев Заварухиных заберется на гору и наденет корону с золотым отливом?