«Ман Сити» всухую проиграл «Тоттенхэму» все 5 матчей на «Тоттенхэм Стэдиум»

«Тоттенхэм» примет «Манчестер Сити» в 1/16 финала Кубка Англии.

Лондонский клуб выиграл все матчи против «Ман Сити» на «Тоттенхэм Стэдиум». Команды встречались на этой арене пять раз: трижды хозяева выиграли 1:0, дважды – 2:0.

Букмекеры уверены, что неудачная серия «Сити» прервется – на победу команды Пепа Гвардиолы дают коэффициент 1.70. Поставить на «Тоттенхэм» можно за 4.35, на ничью – за 4.30.

Матч пройдет 26 января и начнется в 23:00 по московскому времени.

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